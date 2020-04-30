Капитан Том Мур, собравший десятки миллионов фунтов для британских врачей, отмечает 100-летний юбилей Он получил 140 тысяч открыток, а над его домом прошел воздушный парад

Robert Weideman / British Ministry of Defence / EPA / Scanpix / LETA

Ветеран Второй мировой войны из Великобритании Том Мур, который с помощью прогулок по саду собрал для врачей больше 30 миллионов фунтов стерлингов (эта сумма продолжает расти!) и возглавил британский чарт с песней «Youʼll Never Walk Alone», 30 апреля празднует 100-летний юбилей.

Большую часть дня капитан Том намерен провести с семьей в своем доме в графстве Бедфордшир: он соблюдает самоизоляцию из-за коронавируса. Но день рождения ветерана все равно получился грандиозным. Ведь он получил массу поздравлений и отличные подарки!

С юбилеем капитана Тома поздравили главные люди в стране — королева Елизавета II и премьер-министр Борис Джонсон.

Капитан Том получил 140 тысяч открыток от разных людей (кроме королевы). Они стали приходить задолго до дня рождения. Несколько дней назад их разложили в зале школы, где учится внук ветерана. Оцените масштаб!

Капитан Том стал почетным полковником военного колледжа в городе Харрогейт. Ветеран обрадовался повышению по званию: «Я все еще капитан Том, но если кто-то решит называть меня полковником — что ж, большое спасибо».

Вместе с новым званием ветеран получил новую медаль взамен той, которую потерял. Это медаль «За оборону», учрежденная в 1945 году. Ей награждали участников Второй мировой войны.

В честь дня рождения ветерана устроили настоящий воздушный парад! Над домом капитана Тома пролетели два истребителя «Хоукер Харрикейн» и «Спитфайр» — это основные истребители Королевских ВВС во время Второй мировой войны.

Королевская почта Великобритании создала почтовый штемпель в честь юбилея капитана Тома. Им будут штамповать все письма вплоть до 1 мая. А еще недалеко от дома капитана Тома поставили почтовый ящик в честь его 100-летия.

Капитан Том стал почетным участником команды Англии по крикету.

В честь ветерана назвали поезд (а точнее, даже два).

Возможно, мы не упомянули еще какие-то подарки и почетные звания, которые капитан Том получил в день рождения. Их просто очень много!

Сам ветеран, похоже, счастлив. Накануне дня рождения в его твиттере появилось такое сообщение: «То, что мне исполняется 100 лет — это довольно необычно. Но еще необычнее то, что я встречаю этот день со множеством поздравлений. Я в восторге от того, какой отклик вызвали мои прогулки. Благодарю всех, кто делал пожертвования, посылал открытки и поздравления. Пожалуйста, оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности. Завтра будет хороший день».

Том Мур отмечает 100-летие. Его поздравляет вся страна Meduza