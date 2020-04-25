Помните 99-летнего ветерана войны, собравшего миллионы фунтов для врачей? Сейчас он возглавил британский чарт, обойдя The Weeknd

Peter Cziborra / Reuters / Scanpix / LETA

Самым продаваемым синглом в Великобритании на этой неделе стала кавер-версия песни «Youʼll Never Walk Alone». Ее совместно с певцом Майклом Боллом и сотрудниками национальной службы здравоохранения Великобритании исполнил 99-летний ветеран Второй мировой войны Том Мур. Мур стал самым пожилым исполнителем в истории, который занимал первое место в чарте, — 30 апреля Муру исполнится 100 лет.

Песня была записана, чтобы отпраздновать окончание благотворительного марафона Мура по сбору средства для британских врачей. Изначально он хотел собрать тысячу фунтов с помощью ежедневных прогулок по своему саду, но акция стала популярной в соцсетях и Мур смог собрать значительно больше — 28 миллионов фунтов.

Подробно о Муре и его акции 99-летний ветеран Второй мировой войны собрал для британских врачей 13 миллионов фунтов стерлингов. С помощью ежедневных прогулок по саду

Мур, Болл и сотрудники службы здравоохранения записали совместный кавер на «Youʼll Never Walk Alone» — песню 1945 года, написанную композитором Ричардом Роджерсом и поэтом Оскаром Хаммерштайном. Наиболее известна, как гимн болельщиков футбольного клуба «Ливерпуль». Она исполняется футбольными фанатами по всему миру.

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Записанный кавер сразу поднялся в пятерку чарта Великобритании. На первое место песня вышла после того как The Weeknd, возглавлявший топ c «Blinding Lights», призвал подписчиков в твиттере голосовать за Мура — и подарить ему первое место на столетний юбилей.