Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов назвал «фактически войсковой операцией» действия правоохранительных органов в отношении участников протестного митинга 31 января.

По его оценке, в акции в Петербурге приняли участие не менее семи тысяч человек, более тысячи из них задержаны.

Шишлов отмечает нарушения как со стороны демонстрантов (применение насилия в отношении полицейских), так и со стороны сотрудников правоохранительных органов («жестокое применение силы и специальных средств, воспрепятствование работе и задержания журналистов»).

Даже в условиях эпидемии коронавируса существует возможность организовать диалог, дать людям возможность законно выразить свою позицию, реализовать свои права, не нарушая прав других. Но вместо ответов на вопросы, волнующие общество, власть вновь выставляет для «диалога» полицию и ОМОН.

Дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем. Насилие лишь усиливает непримиримость и порождает ожесточение. Это — путь к большой беде. Пора остановиться.

По итогам протестных акций 31 января, по данным «ОВД-Инфо», задержаны более пяти тысяч человек, из них 1159 — в Петербурге.

По сообщениям СМИ, на акции в Петербурге полиция действовала жестко, против демонстрантов применяли электрошокеры и слезоточивый газ. Кроме того, один из полицейских, пытаясь усмирить протестующих на Сенной площади, достал табельный пистолет и направил его на толпу. Полиция и Росгвардия отрицают применение газа, а действия полицейского, доставшего пистолет, называют «обоснованными и законными».

После акции 31 января в Петербурге возбуждены два уголовных дела о применении насилия в отношении полиции, а также составлены не менее 1,6 тысячи административных протоколов о нарушении правил проведения митингов, пишет «Фонтанка». Районные суды приступили к рассмотрению административных дел прямо в ночь на 1 февраля. Уже известно о почти 50 арестах, назначенных по итогам акции 31 января в городе.

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Зачем вы нас бьете? Мы хотим, чтобы в России стало лучше В Петербурге полицейские запугивали протестующих табельным оружием — и задержали даже Оксимирона. Репортаж «Медузы»

Подробнее об акции в Петербурге

Зачем вы нас бьете? Мы хотим, чтобы в России стало лучше В Петербурге полицейские запугивали протестующих табельным оружием — и задержали даже Оксимирона. Репортаж «Медузы»