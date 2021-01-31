В центре Санкт-Петербурга полицейский направил табельный пистолет на протестующих

Сотрудник полиции на Сенной площади в центре Санкт-Петербурга достал табельный пистолет и направил его на протестующих. Видео инцидента опубликовала «Фонтанка».

Ранее на Сенной площади сотрудники правоохранительных органов жестко задерживали участников акции протеста, в том числе избивая их дубинками. Они также использовали электрошокеры и слезоточивый газ.

Сообщается также о жестких задержаниях журналистов, работающих в жилетах с надписями «Пресса».

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