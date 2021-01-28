В Москве и Петербурге возбудили еще три уголовных дела о применении насилия к полицейским на акции 23 января

В Москве возбуждены еще два уголовных дела о применении насилия в отношении полицейских (статья 318 УК РФ) на акции 23 января. Об этом сообщило городское управление Следственного комитета.

По одному из дел проходит уроженец Псковской области, который «бросил с силой специальное ограждение» в сторону сотрудника Росгвардии. По другому — женщина 1985 года рождения, которая, по версии следствия, нанесла сотруднику полиции несколько ударов в область туловища. Подозреваемые задержаны; женщина на допросе признала вину.

Еще одно уголовное дело о насилии в отношении представителей власти на митинге 23 января расследуют в Петербурге. Основанием стала попытка прорыва оцепления на Невском проспекте, в результате которой пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов. На данный момент по делу задержан один человек, СК устанавливает других подозреваемых.

23 января в Москве и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, которого заключили под стражу из-за обвинений в нарушении обязательств условно осужденного по делу «Ив Роше».

На акциях, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны более четырех тысяч человек. Кроме того, возбуждено более 20 уголовных дел. Среди фигурантов — брат Навального Олег, соратница политика Любовь Соболь и участница Pussy Riot Мария Алехина. Их подозревают в нарушении санитарных правил на митинге в Москве.