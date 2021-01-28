В Башкирии отложили ввод «антиковидных паспортов». Их критиковали федеральные власти

Запуск «антиковидных паспортов», которые власти Башкирии собирались выдавать привившимся от коронавируса, отложен. Об этом сообщается на сайте главы республики Радия Хабирова.

Они начнут действовать, когда в республике вакцинируют не менее 25 процентов взрослого населения.

О том, что жителям Башкирии будут выдавать «антиковидные паспорта», Хабиров сообщил 18 января. Планировалось, что с 5 февраля эти документы будут автоматически формироваться в электронном виде на республиканском портале госуслуг.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что по всей России вводить «антиковидные паспорта» нецелесообразно. Опрос сайта SuperJob показал, что 59% жителей России выступают против подобных документов.

«Я не ожидал, что наша в общем-то сугубо региональная инициатива будет очень бурно и своеобразно принята в федеральном масштабе», — заявил на критику Хабиров. Он допустил, что «антиковидные паспорта» переименуют.

28 января во время совещания у президента России Владимира Путина вице-премьер Татьяна Голикова предупредила о вредности введения каких-либо дополнительных документов о вакцинации, кроме . По ее словам, «антиковидные паспорта» вызывают раздражение у граждан, «и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс», что недопустимо.