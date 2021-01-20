SuperJob: 59% россиян выступают против введения ковид-паспортов

Большинство россиян не поддерживают идею введения так называемых ковид-паспортов для граждан, переболевших коронавирусом или сделавшим прививку от инфекции, свидетельствуют результаты портала SuperJob.

59% опрошенных высказались против того, чтобы инициативу властей Башкирии о ковид-паспортах распространили на всю Россию. Идею поддержали 12% респондентов, еще 29% затруднились с ответом.

Противники «антиковидных» паспортов чаще всего считают информацию о наличии антител относящейся к врачебной тайне, а решение властей выдавать COVID-паспорта дискриминационным.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в свою очередь считает введение ковид-паспортов «своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией».

Как сообщал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, с начала 2021 года россиянам, привившимся от ковида, начали выдавать электронные сертификаты о вакцинации на портале «Госуслуг».

На прошлой неделе губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что привившимся жителям региона будут давать специальные бейджи, позволяющие не надевать медицинские маски в общественных местах. Позже он уточнил, что вместо бейджа вакцинированные получат электронный сертификат в виде QR-кода.

18 января глава Башкирии Радий Хабиров объявил о введении в республике специальных антиковидных электронных паспортов для переболевших и привившихся от коронавируса.