Жителям Башкирии будут выдавать антиковидные электронные паспорта

Жители Башкирии, переболевшие коронавирусом или привившиеся от инфекции, получат специальные антиковидные паспорта. Об этом объявил глава республики Радий Хабиров.

С 5 февраля документы будут автоматически формироваться в электронном виде на республиканском портале госуслуг у тех пользователей, кто «вакцинировался или подтвердил наличие антител в сертифицированном медицинском учреждении». «При необходимости специальный QR-код можно будет показать с телефона или распечатать», — добавил Хабиров.

По его словам, введение таких паспортов позволит снять много ограничений с жителей республики, а также даст им ряд привилегий. Однако даже им придется продолжать соблюдать масочный режим.

По данным, обнародованным Хабировым, в республику поставлено 13 842 дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а до конца января поступят еще 50 800 доз препарата.

В начале января глава Минздрава РФ Михаил Мурашко объявил, что все россияне, привившиеся от ковида, смогут получить на «Госуслугах» сертификат о вакцинации.

На Сахалине привившимся от ковида будут выдавать специальный бейдж, позволяющий не носить маску в общественных местах, заявлял губернатор региона Валерий Лимаренко.

С 18 января в России стартует массовая вакцинация от коронавируса. Привиться могут все, за исключением беременных женщин и граждан до 18 лет.

Точных данных о вакцинации федеральный штаб по борьбе с вирусом не публикует. 11 января Российский фонд прямых инвестиций, курирующий создание российской вакцины «Спутник V», сообщил, что этим препаратом привились более 1,5 миллиона человек.