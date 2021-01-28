Tesla сообщила о первой годовой прибыли в своей истории. Но акции компании резко упали

Производитель электрокаров Tesla сообщил (.pdf), что в четвертом квартале 2020 года получил чистую прибыль в размере 270 миллионов долларов, а суммарная чистая прибыль компании за год достигла 721 миллиона долларов.

Tesla не зафиксировала убытков в течение года впервые . Для сравнения: в 2019 году производитель зафиксировал чистый убыток в размере 862 миллионов долларов.

Выручка компании за четвертый квартал составила 10,74 миллиарда долларов (против прогнозируемых 10,33 миллиарда долларов). Суммарный доход за весь год составил 31,5 миллиарда долларов.

Однако, как отмечает Reuters, итоги четвертого квартала 2020 года не оправдали ожиданий инвесторов, кроме того, компания не представила четкую цель по поставкам автомобилей в 2021 году.

На этом фоне акции Tesla упали на 5%, а состояние основателя Tesla Илона Маска сократилось: по оценке Forbes, — на 3,7 миллиарда до 186,6 миллиарда долларов, по данным рейтинга Bloomberg, — на 4,3 миллиарда до 206 миллиардов долларов.

За последние 12 месяцев акции Tesla выросли на почти 700%, а Илон Маск на некоторое время стал богатейшим человеком на планете.