Участники акций протеста в России составляют «незначительное количество людей» по сравнению с теми, кто поддерживает и голосует за Владимира Путина. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Медузы», продолжают ли в Кремле считать протест малочисленным.

Есть те, кто негативно относится, и есть те, кто поддерживают Путина. И тех, кто поддерживает Путина, их гораздо несравнимо больше, чем тех, кто этого не делает. Но и те, и другие являются гражданами России, и мы с уважением относимся к точкам зрения и тех и других. Естественно, большинство импонирует больше.

Говоря о политических лозунгах протестных акций, он заявил следующее: «Отношение к главе государства, если это не связано с какими-то оскорбительными выпадами, оно высказывается в ходе голосования на выборах. И вот это вот именно то отношение, реакция на которое может иметь какие-то легитимные результаты. Но если высказывать это отношение, разбивая машины и кидаясь чем-то в полицейских, то, конечно, мы к этому относимся крайне негативно».

23 января по всей России прошли акции в поддержку Алексея Навального, которого отправили в СИЗО «Матросская тишина» после лечения в Берлине от отравления. По подсчетам «Би-би-си», митинги состоялись в 196 городах России. На акциях, где звучало много лозунгов против президента РФ, задержали рекордное число участников — согласно данным «ОВД-Инфо», 3960 человек. По следам акций возбуждены два десятка уголовных дел. Соратники Навального анонсировали новые акции 31 января уже в 53 городах.