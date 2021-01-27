Сторонники Навального анонсировали митинги в 53 городах России

Сторонники политика Алексея Навального 31 января намерены провести митинги в 53 городах России. Акции анонсированы в телеграм-канале «Команда Навального».

В Москве сторонники политика планируют собраться на Лубянской площади, у штаб-квартиры ФСБ.

Массовые акции в поддержку Навального в десятках регионов России уже проходили 23 января. В большинстве городов они завершились жесткими задержаниями участников — в общей сложности по всей стране были задержаны более трех с половиной тысяч человек.

Навальный находится в СИЗО «Матросская тишина» — суд задержал его на 30 дней по требованию ФСИН, которая считает, что политик нарушал правила поведения условно осужденного. На 28 января намечено рассмотрение апелляции на решение о задержании.