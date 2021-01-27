Правозащитники и родители сообщили об опросах школьников, участвовавших в акциях в поддержку Навального

В Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Красноярске, Тобольске и Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов опрашивают школьников, принявших участие в акциях в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщили «Коммерсанту» родители, а также адвокаты «Апологии протеста» и «Правозащиты Открытки», представляющие интересы школьников.

Наиболее активные следственные действия, пишет издание, проводятся в Санкт-Петербурге, — там школьников спрашивают, не предлагали ли им деньги за участие в протестах, а также выясняют, видели ли они в соцсетях призывы прийти на акции или наоборот, воздержаться от участия в них.

Также, рассказали «Коммерсанту» в «Правозащите Открытки», одному из подростков из Санкт-Петербурга следователь задавал вопросы о жилищных условиях и увлечениях, а также выяснял обстоятельства, при которых тот оказался на акции протеста и был задержан. По словам матери этого подростка, представитель правоохранительных органов вел себя «доброжелательно».

23 января в России прошли массовые акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения в Москву из Берлина, где он проходил лечение после отравления. На акциях были задержаны более 3,8 тысячи человек. Как сообщила «Апология протеста», среди более чем 1000 задержанных, интересы которых она представляет, около 5% несовершеннолетних. На родителей задержанных составлены десятки протоколов о неисполнении родительских обязанностей.

Накануне акций протеста СК сообщал о возбужденном уголовном деле по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий.

Российские власти, в том числе президент РФ Владимир Путин, обвинили организаторов акций протеста в вовлечении несовершеннолетних в митинги. Путин, в частности, заявил, что «так поступают террористы».