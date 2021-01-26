Российские кинематографисты призвали освободить Алексея Навального и авторов фильмов-расследований ФБК

Члены Союза кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений России (КиноСоюз) призвали немедленно освободить Алексея Навального и других авторов фильмов-расследований, подготовленных .

Фильмы Алексея Навального и его съемочной группы — «Чайка», «Он вам не Димон», «Дворец для Путина» — имеют огромный резонанс, «их посмотрело большее число зрителей, чем любой отечественный блокбастер, и оценило профессиональное киносообщество», говорится в заявлении КиноСоюза.

«Однако сегодня автор этих фильмов и многие из членов его съемочной группы находятся под арестом по обвинению в выдуманных правонарушениях», указывают авторы обращения, требуя освободить политика и его соратников, а также провести расследование покушения на жизнь Навального.

Свои подписи под обращением, в числе прочих, поставили режиссеры Алексей Попогребский, Виталий Манский, Борис Хлебников, Андрей Прошкин, Владимир Котт и другие.

Фильм ФБК «Дворец для Путина», опубликованный на ютьюбе 19 января, к 26 января собрал более 90 миллионов просмотров.

Алексей Навальный был задержан 17 января после возвращения в Москву из Берлина, где он проходил лечение после покушения.

23 января в Москве и других городах России прошли массовые акции в поддержку Навального, в ходе которых были задержаны более 3,7 тысячи человек. Новые акции протеста намечены на 31 января.