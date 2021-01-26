Преподавателя московского театрального института, который был задержан на акции 23 января, уволили за «аморальный поступок»

Артема Назарова — преподавателя московского Института театрального искусства (ИТИ) имени Иосифа Кобзона — уволили из-за участия в акции протеста 23 января. Об этом сам Назаров рассказал «ОВД-Инфо».

Назарова задержали во время акции. Полиция удерживала его два дня. 25 января суд назначил ему штраф в 10 тысяч рублей и освободил из-под стражи. После этого с Назаровым связались из отдела кадров института и сообщили об увольнении.

В приказе об увольнении, копию которого Назаров предоставил «ОВД-Инфо», говорится, что преподаватель, «выполняющий воспитательные функции», совершил «аморальный поступок, несовместимый с продолжением данной работы».

«Такие дела» отмечают, что приказ об увольнении Назарова ректор ИТИ подписал еще до решения суда об административном штрафе.

В разговоре с «ОВД-Инфо» Назаров добавил, что 25 января в институте прошло заседание ученого совета, на котором обсуждали его участие в акции протеста. Совет решил уволить Назарова за «совершение незаконных провокационных действий».

В приемной ректора ИТИ «Дождю» подтвердили, что Назаров не работает в институте, но отказались уточнить, как давно. На сайте института он был указан как педагог по актерскому мастерству, но вскоре после звонка «Дождя» страницу Назарова удалили с сайта.

23 января в России прошли несогласованные акции в поддержку политика Алексея Навального. Его заключили под стражу из-за обвинений в нарушении обязательств условно осужденного по делу . По оценке «ОВД-Инфо», на митингах задержали рекордное количество людей — около 3700 человек. Было возбуждено не менее 15 уголовных дел.

Нескольким участникам акций пригрозили увольнением с работы или отчислением из вуза. По данным Baza, в Москве за участие в акции уволили двух братьев, служивших в подразделении ФСО, которое отвечает за безопасность администрации президента. В Курске уволили полицейского, который перед акцией записал ролик в поддержку Навального.