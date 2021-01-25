Во Владивостоке и Петербурге из-за митингов в поддержку Навального возбудили дела о перекрытии улиц

Обновлено. Аналогичное уголовное дело о перекрытии дорог на протестной акции 23 января возбуждено в Санкт-Петербурге.

Управление МВД по Приморскому краю объявило о возбуждении уголовного дела об во Владивостоке в день митинга в поддержку Алексея Навального 23 января.

По данным ведомства, протестующие перекрывали движение на центральных улицах города с 14:30 до 17:20, препятствуя движению транспорта. В МВД отметили, что своими действиями демонстранты «создали опасность функционирования транспорта, а также угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, выразившуюся в том числе в невозможности своевременного оказания медицинской помощи жителям города, осуществившим вызов скорой медицинской помощи в указанный период времени».

Так, указывается, что скорая помощь во время митинга не могла проехать на четыре срочных вызова в городе, в том числе к девятимесячному ребенку.

Ранее во Владивостоке по итогам протестной акции также были возбуждены два уголовных дела о применении насилия в отношении власти и еще одно об угрозе безопасной эксплуатации транспортных средств.

23 января по всей России прошли массовые акции в поддержку политика Алексея Навального, находящегося в СИЗО «Матросская тишина». По оценкам «ОВД-Инфо», митинги завершились рекордными задержаниями — в 125 городах задержаны 3695 человек. Возбуждены не менее 15 уголовных дел, в том числе в Москве — о насилии в отношении полицейских и перекрытии дорог.