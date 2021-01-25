Суды Москвы арестовали 30 человек и оштрафовали 64 человека из-за акции в поддержку Навального

После акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января в суды Москвы поступило в общей сложности 448 дел об административных правонарушениях. Об этом «Медузе» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Семь дел были заведены по части 1 статьи 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Все остальные дела — по различным частям статьи 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия).

Московские суды уже рассмотрели 95 из 448 административных дел, связанных с акцией. 30 человек получили арест на срок от 7 до 15 суток. 64 человека получили штрафы в размере от 10 до 250 тысяч рублей.

Остальные административные материалы еще находятся в производстве судов.

23 января в Москве и десятках других городов России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, которого заключили под стражу из-за обвинений в нарушении обязательств условно осужденного по делу «Ив Роше».

По оценке МВД, на улицы в Москве вышли четыре тысячи человек, по оценкам журналистов и экспертов — от 15 до 40 тысяч. «ОВД-Инфо» сообщил о рекордном числе задержанных: в Москве их было больше 1400, по всей России — более 3700.

Также после акции в разных городах России, включая Москву, было возбуждено не менее 15 уголовных дел.