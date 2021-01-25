На Невском проспекте задержали случайных прохожих на протестной акции, которой не было

В воскресенье полиция Санкт-Петербурга задержала около 40 человек на Невском проспекте в районе станции метро «Гостиный двор». Об этом сообщают «Дождь» и «Фонтанка».

Полицейские останавливали случайных прохожих и уводили в пассажирский автобус. Затем задержанных доставили в 5-й отдел полиции на набережной Обводного канала.

Там им выдали протоколы об участии в воскресной несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. В ней, по данным полиции, приняли участие не менее 350 человек. Задержанным вменили нарушение действующих в городе санитарных ограничений из-за пандемии коронавируса.

24 января штаб Навального не заявлял и не проводил никаких акций в Петербурге.

23 января по всей России прошли массовые митинги «Свободу Навальному!» в поддержку оппозиционного политика, находящегося в СИЗО «Матросская тишина». По оценкам соратников Навального, в общей сложности в них приняли участие не менее 250 тысяч человек. МВД оценивало число митингующих в Москве, где прошла самая массовая акция, в четыре тысячи человек.

По данным «ОВД-Инфо», акции 23 января завершились рекордными задержаниями — в 125 городах задержали более 3700 человек. Самые массовые задержания — в Москве (1455 человек) и Петербурге (557 человек). Возбуждены не менее 15 уголовных дел, в том числе о перекрытии улиц и применении насилия в отношении представителей власти.

В воскресенье районные суды Петербурга назначили несколько десятков административных арестов и штрафов участникам акций в поддержку Навального.