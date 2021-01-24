В ходе акций 23 января в поддержку Алексея Навального по всей России задержаны 3 352 человека. Такие данные по состоянию на утро 24 января приводит «ОВД-Инфо».

В Москве задержан 1 331 человек. В Санкт-Петербурге — 501. Из остальных городов России лидеры по задержаниям — Новосибирск (97), Воронеж (92), Казань (91) и Нижний Новгород (90).

Большинству задержанных вменяют административные статьи о нарушении правил участия в акции (первом или повторном) и о создании помех городской инфраструктуре.

Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников сообщил, что большую часть задержанных уже отпустили.

Общее число задержанных является рекордным за всю историю протестных акций в современной истории России. До этого рекордное число людей суммарно по всей стране задерживали 12 июня 2017 года — 1769 человек.

В Москве рекордное количество задержаний было 27 июля 2019 года на акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму — 1373 человека.