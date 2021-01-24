Количество задержанных в Москве 23 января превысило 1400 человек. Это рекорд для отдельно взятой протестной акции

В Москве в ходе акции в поддержку политика Алексея Навального были задержаны 1402 человека. Такие данные по состоянию на 16:00 24 января приводит «ОВД-Инфо».

Количество задержаний в столице России стало рекордным для отдельно взятой акции. Предыдущий рекорд по задержаниям был установлен 27 июля 2019 года, во время демонстраций против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму — тогда были задержаны 1373 человека.

По всей России, по уточненным данным, 24 января были задержаны 3553 человека. Это тоже рекордное значение — до этого максимальным количеством было 1769 задержаний (после акции 12 июня 2017 года).