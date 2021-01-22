Заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика поручил в субботу, 23 января, собрать личный состав на рабочих местах для уборки помещений. Копия распоряжения Шулики есть у «Медузы», ее подлинность подтвердили два источника в МВД.

«Организовать проведение личным составом 22-23 января 2021 г. мероприятий по обеспечению чистоты и порядка в служебных помещениях», — говорится в распоряжении. Необходимость уборки объясняется профилактикой распространения коронавируса.

Распоряжение датировано 20 января и адресовано руководителям подразделений центрального аппарата МВД, территориальных органов и организаций системы МВД. Источники «Медузы» подтвердили, что документ получили как минимум в центральном аппарате ведомства.

Один источник «Медузы» заявил, что с практикой уборки рабочих мест по субботам в МВД он сталкивается впервые, и предположил, что это неофициальная мобилизация в связи с акциями в поддержку Алексея Навального. Еще два источника усомнились в такой версии. По словам одного из них, в профильных подразделениях центрального аппарата МВД «обычное усиление», которое касается только мужчин.

Алексей Навальный и его соратники объявили об акции в поддержку политика 23 января. Они связаны с заключением Навального под стражу и возможной заменой для него условного срока на реальный по .

Генпрокуратура потребовала блокировать сайты с призывами к акции, а Роскомнадзор пригрозил соцсетям крупными штрафами за вовлечение подростков в протесты. Полицейские приходили к журналистам и активистам в разных городах, чтобы предостеречь их от участия в акции, а также задержали самых известных соратников Навального.