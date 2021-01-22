Россия не выдаст Ливану двух россиян, которых Интерпол объявил в розыск из-за взрыва селитры в порту Бейрута

РФ не будет задерживать и передавать другому государству двух россиян, которых Интерпол объявил в розыск по делу о в порту Бейрута. Об этом РИА Новости сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Речь идет об Игоре Гречушкине, которого называют владельцем , доставившего селитру в порт, а также о капитане Борисе Прокошеве.

«Запросы компетентных органов иностранных государств о выдаче и правовой помощи в отношении Гречушкина и Прокошева не поступали. Принимая во внимание, что Гречушкин и Прокошев являются гражданами Российской Федерации, они не подлежат выдаче другому государству», — сказали в Генпрокуратуре РФ.

Запрос о международном розыске Прокошева и Гречушкина в Интерпол сделала генеральная прокуратура Ливана. Суд в Ливане заочно арестовал их в октябре 2020-го.

В отношении Прокошева и Гречушкина действует «красное уведомление» Интерпола. Оно означает, что государствам-членам Интерпола необязательно заниматься розыском, но в случае, если местонахождение разыскиваемых станет известно, необходимо их задержать.