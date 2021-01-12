Интерпол объявил в розыск двух россиян из-за взрыва селитры в порту Бейрута. Жертвами этого взрыва стали 190 человек

Интерпол объявил в розыск двух граждан России в связи с расследованием дела о селитры в порту Бейрута в августе 2020 года.

Речь идет о капитане судна, на котором была доставлена селитра, Борисе Прокошеве, а также о владельце судна Игоре Гречушкине. Вместе с ними в розыск объявлен португалец Хорхе Морейра, который купил эту селитру на фабрике в Грузии.

Объявление в розыск по линии Интерпола было сделано по запросу генпрокуратуры Ливана.

В отношении россиян и португальца выдано так называемое «красное уведомление» (red notice). Оно имеет меньший приоритет, чем международный ордер на арест: странам — членам Интерпола не обязательно заниматься розыском этих людей, но в случае, если их местоположение станет известно, их необходимо задержать.

Прокошев заявил РБК, что «шокирован» объявлением в розыск. «В конце концов, если уже на то пошло, груз мы везли не в Ливан, а в Мозамбик. И не моя это вина, они сами задержали судно в Бейруте, не выпустили его из порта», — заявил моряк.

Гречушкин и Прокошев были заочно арестованы судом в Ливане еще в октябре 2020 года.