Ливан заочно арестовал двух россиян по делу о взрыве аммиачной селитры в порту Бейрута

Ливанский судья Фади Саван заочно арестовал двух россиян по делу о взрыве аммиачной селитры в порту Бейрута, сообщило Национальное информационное агентство Ливана.

Речь идет про бизнесмена Бориса Гречушкина и моряка Бориса Прокошева. Гречушкин владел судном «Росус», с которого изъяли груз взорвавшейся позже селитры. Прокошев был капитаном этого судна.

Судья передал документы в прокуратуру и потребовал от Интерпола выдать международный ордер на арест Гречушкина и Прокошева.

В августе 2020 года в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна «Росус», которое следовало из Грузии в Мозамбик и было арестовано в Бейруте за неуплату портового сбора.

В результате взрыва погибли 190 человек, трое пропали без вести, более 300 тысяч человек остались без жилья. Общий ущерб от произошедшего власти Ливана оценили в 3-5 миллиардов долларов.