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Взрыв в Бейруте попал на видео, случайно снятые в самых разных местах города. Мы выбрали те, по которым становится очевиден масштаб катастрофы
Источник: Meduza
4 августа в Бейруте в районе порта взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. В результате взрыва погибли более 100 человек, несколько тысяч получили ранения, более 300 тысяч остались без крова. Взрыв огромной силы ощущался по всему городу и далеко за его пределами. Вот как это выглядит на видео очевидцев.
Предупреждение: Многие кадры из этой подборки могут шокировать, пожалуйста, не смотрите, если не готовы.