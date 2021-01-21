Создатели FindFace помогут в поиске пропавших людей с помощью бота в телеграме

Компания разработала бота в мессенджере Telegram, помогающего в поиске и идентификации пропавших людей, сообщают «Ведомости».

Сейчас к сервису подключены все региональные базы поискового отряда «Лиза Алерт», а в дальнейшем он пополнится базами данных других волонтерских объединений России и СНГ.

Боту @AlertNtechLabBot (или на сайт lizaalert.ntechlab.ru, который начнет работать 22 января) можно отправить фото человека, который потерялся или нуждается в помощи, после чего алгоритм распознавания лиц проверит его по базе данных. В случае совпадения сервис выдаст необходимые контактные данные, а если совпадений не найдется — предложит, с кем нужно связаться, чтобы человеку оказали необходимую помощь.

Представитель NTechLab заверил журналистов, что отправленные в сервис фотографии будут удаляться сразу после сверки с базой, поэтому утечки данных не произойдет.

По данным МВД РФ, на 1 октября 2020 года в России без вести пропавшими числились более 29 тысяч человек.