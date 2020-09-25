NtechLab запустила систему распознавания лиц в десяти городах России

Компания запустила в пилотном режиме в десяти крупных городах России системы распознавания лиц, подобные той, что работает в Москве. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на представителя компании.

В NtechLab не раскрыли названия большинства городов, где запустили системы, позволяющие отслеживать перемещения жителей по биометрическим данным.

В компании сообщили подробности лишь об одном городе — в Нижнем Новгороде к системе подключат три тысячи камер, которые появятся на остановках, в общественных пространствах и домофонах. До конца года, рассказал сооснователь NtechLab Александр Кабаков, камеры заработают на 350 остановках.

С помощью системы распознавания лиц станут искать преступников и штрафовать нарушителей карантина. В дальнейшем, рассчитывают в NtechLab, ее станут использовать, чтобы прогнозировать загруженность общественного транспорта.

Система распознавания лиц в Москве была запущена в 2017 году. По состоянию на сентябрь к системе подключены 193 тысячи камер, расположенные на улицах, во дворах и подъездах.

«МБХ медиа» и эксперты группы Shadow Intelligence ранее сообщали, что на черном рынке продают данные с камер наблюдения, подключенных к системе распознавания лиц. В сентябре в Москве возбудили дело в отношении двоих полицейских, передавших данные из системы распознавания лиц посторонним.