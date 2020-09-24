В Москве завели дело на двоих полицейских, передавших посторонним данные с камер распознавания лиц

Следственный комитет в Москве возбудил уголовное дело в отношении двоих сотрудников МВД, подозреваемых в незаконном распространении данных о гражданах, полученных из . Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на постановление СК.

Дело возбудили по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и нарушении неприкосновенности частной жизни. Фигурантами дела стали оперативник УВД Северо-Восточного округа Москвы Дмитрий Шершнев и сотрудник патрульно-постовой службы Бутырского района Константин Иванов.

По версии следствия, оперативник Шершнев по просьбе своего знакомого патрульного Иванова получил доступ к системе, где хранятся данные с камер наблюдения, и узнал о перемещениях двух женщин — Анны Кузнецовой и Надежды Соболь — за июль-сентябрь. Затем Иванов, сказано в материалах дела, передал эти сведения третьим лицам. Дело в отношении этих людей будут расследовать отдельно.

Одной из предполагаемых жертв преступления стала волонтер «Роскомсвободы» Анна Кузнецова, которая в сентябре через суд потребовала запретить уличную систему распознавания лиц. Кузнецова нашла в интернете человека, торгующего данными из системы, и анонимно попросила «пробить» информацию о себе. Она смогла купить данные о своих перемещениях за 16 тысяч рублей.

Ранее неоднократно сообщалось, что на черном рынке продают данные с камер наблюдения, подключенных к системе распознавания лиц в Москве, а также доступ к самой системе с данными.