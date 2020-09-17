«Роскомсвобода» через суд потребовала от мэрии Москвы запретить систему распознавания лиц из-за продажи данных в интернете

Волонтер «Роскомсвободы» Анна Кузнецова подала в Тверской суд Москвы иск к департаменту информационных технологий мэрии и городскому управлению МВД из-за уличной системы распознавания лиц.

Истец требует прекратить использование этой системы и принять в будущем акт, регламентирующий работу подобных систем, сообщила «Коммерсанту» юрист «Роскомсвободы» Екатерина Абашина.

Волонтер потребовала от ответчиков 100 тысяч рублей в качестве компенсации вреда, причиненного утечкой данных. Как рассказала Абашина, волонтер нашла в интернете продавца, торгующего данными, и анонимно попросила «пробить» информацию о себе. Предоставив свою фотографию, она получила отчет о своих перемещениях за предыдущий месяц. За это волонтер заплатила 16 тысяч рублей.

Юрист «Роскомсвободы» считает, что московские власти не могут гарантировать защищенность данных. Она назвала утечку серьезным нарушением права на неприкосновенность частной жизни.

В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что записи с камер городской системы видеонаблюдения — это «исключительно изображения», которые не содержат персональных данных граждан.

Система распознавания лиц в Москве заработала в 2017 году. В июле 2019 года власти Москвы решили существенно увеличить число камер, подключенных к системе, — с полутора тысяч до 105 тысяч к концу года. Сейчас, как пишет «Коммерсант», к системе подключены 193 тысячи камер, расположенные на улицах, во дворах и подъездах. Технологию распознавания лиц, как писал Forbes, мэрия приобрела у как минимум за 3,2 миллиона долларов.

«МБХ медиа» и эксперты группы Shadow Intelligence сообщали, что на черном рынке продают данные с камер наблюдения, а также доступ к системе, где хранятся эти данные.