Во всех российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц. Их подключат к системе видеонаблюдения Orwell

Все российские школы оборудуют камерами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, сообщают «Ведомости».

Проектом занимается Национальный центр информатизации (входит в госкорпорацию «Ростех») по заказу региональных департаментов образования. Как подсчитала газета, общая сумма контрактов на поставку в школы систем слежения, которые были размещены на сайте госзакупок, превышает два миллиарда рублей.

Предполагается, что камеры будут установлены как внутри, так и снаружи учебных заведений. Все они будут подключены к платформе Orwell (система видеонаблюдения с возможностями компьютерного зрения). В них также будет дополнительно интегрирован модуль распознавания лиц от компании NtechLab (создатели сервиса FindFace).

К настоящему времени камеры поставлены уже в 1608 школах в 12 регионах, в будущем систему планируется развернуть в более чем 43 тысячах школ.