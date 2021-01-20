Администрация избранного президента США Джо Байдена осуждает попытки российских властей «приглушить голос» политика Алексея Навального. Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен во время выступления в Сенате.
Удивительно, насколько [президент России] Владимир Путин, судя по всему, боится одного человека. Я думаю, это говорит о многом. Я думаю, господин Навальный — голос миллионов россиян. Их голос должен быть слышен в России. Мы решительно осуждаем попытки приглушить этот голос, заставив замолчать Навального. Мы уже говорили об этом и продолжим это делать.
Блинкен добавил, что Россия создает для США целый ряд вызовов на разных направлениях и что вопрос отношений с Россией имеет высокий приоритет в повестке новой администрации.
17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился от отравления «Новичком». Его задержали в аэропорту. 18 января суд на выездном заседании в отделе полиции продлил срок задержания Навального до 15 февраля. Этого добивалась ФСИН, которая требует, чтобы суд заменил оппозиционеру условный срок на реальный по делу «Ив Роше».
Задержание Навального ранее осудил Евросоюз, а также действующий глава Госдепартамента США Майк Помпео и кандидат в советники по национальной безопасности Джейк Салливан. Российский МИД в ответ посоветовал иностранным дипломатам заняться решением собственных проблем.
Навальный и его команда связывали преследование политика с тем, что его боится Владимир Путин. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал подобные утверждения «ерундой».