Администрация избранного президента США Джо Байдена осуждает попытки российских властей «приглушить голос» политика Алексея Навального. Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен во время выступления в Сенате.

Удивительно, насколько [президент России] Владимир Путин, судя по всему, боится одного человека. Я думаю, это говорит о многом. Я думаю, господин Навальный — голос миллионов россиян. Их голос должен быть слышен в России. Мы решительно осуждаем попытки приглушить этот голос, заставив замолчать Навального. Мы уже говорили об этом и продолжим это делать.

Блинкен добавил, что Россия создает для США целый ряд вызовов на разных направлениях и что вопрос отношений с Россией имеет высокий приоритет в повестке новой администрации.

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился от отравления «Новичком». Его задержали в аэропорту. 18 января суд на выездном заседании в отделе полиции продлил срок задержания Навального до 15 февраля. Этого добивалась ФСИН, которая требует, чтобы суд заменил оппозиционеру условный срок на реальный по делу .

Задержание Навального ранее осудил Евросоюз, а также действующий глава Госдепартамента США Майк Помпео и кандидат в советники по национальной безопасности Джейк Салливан. Российский МИД в ответ посоветовал иностранным дипломатам заняться решением собственных проблем.

Навальный и его команда связывали преследование политика с тем, что его боится Владимир Путин. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал подобные утверждения «ерундой».