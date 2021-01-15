Сотрудники РАН призвали освободить математика Азата Мифтахова, обвиняемого в поджоге офиса «Единой России»

Сотрудники Российской академии наук (РАН) подписали открытое обращение с призывом освободить аспиранта МГУ Азата Мифтахова, арестованного по обвинению в нападении на офис «Единой России». Обращение опубликовал в фейсбуке член-корреспондент РАН Александр Белавин, внимание на письмо обратило «МБХ медиа».

Письмо подписали 54 академика, профессора и члена-корреспондента РАН.

«Процесс над Азатом Мифтаховым вызывает самое серьезное беспокойство его коллег, — сказано в обращении. — Предъявляемые ему [Мифтахову] обвинения менялись, и единственное оставшееся (разбитое окно в офисе „Единой России“) базируется лишь на показаниях засекреченных свидетелей».

По мнению авторов письма, «уже понесенное Азатом Мифтаховым наказание не выглядит соразмерным вменяемому ему преступлению». Также они возмущены запрошенным Мифхатову сроком шесть лет в колонии строгого режима.

Мифтахова арестовали в феврале 2019 года по делу о нападении на офис «Единой России», совершенном в ночь на 31 января 2018-го. В офисе разбили окно и бросили внутрь дымовую шашку. Никто не пострадал.

Полиция считает Мифтахова членом анархистского движения «Народная самооборона». После задержания на теле Мифтахова обнаружили следы пыток.