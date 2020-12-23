Прокуратура запросила шесть лет колонии для математика Азата Мифтахова, обвиняемого в поджоге офиса «Единой России»

Гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима для аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в нападении на офис «Единой России». Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Мифтахова Светлану Сидоркину.

Чиков обратил внимание, что гособвинение настаивает на участии Мифтахова в поджоге офиса «Единой России» на основании показаний двух засекреченных свидетелей. При этом другие подсудимые Андрей Ейкин и Елена Горбань отрицают участие Азата Мифтахова в поджоге.

«Адвокаты выступят в прениях позднее. Я буду настаивать на полном оправдании Азата», — написал Чиков.

В ночь на 31 января 2018 года в офисе «Единой России» на Онежской улице в Москве разбили окно и кинули внутрь дымовую шашку. Никто не пострадал.

В феврале 2019 года по делу о нападении на офис «Единой России» был арестован Азат Мифтахов. Изначально его задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки, но суд не смог избрать ему меру пресечения.

Полиция считает Мифтахова членом анархистского движения «Народная самооборона». После задержания на теле Мифтахова обнаружили следы пыток.