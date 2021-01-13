В эфире «Матч ТВ» запретили говорить «лайкать», «лузер», «перформанс» и «ноунейм»

Комментаторам спортивного канала «Матч ТВ» разослали список англицизмов, которые запрещены к употреблению в эфире. Перечень опубликовал в своем телеграм-канале журналист Станислав Гридасов.

«Общеизвестно, что главный начальник „Газпрома“, „Зенита“ и „Матч ТВ“ Алексей Борисович Миллер является ретивым борцом за чистоту русского языка в эфире, и его помощники периодически звонят доверенным комментаторам, чтобы донести до них новые ценные указания. Алексей Борисович очень не любит, когда русский язык портят англицизмами, всеми этими вашими андердогами, скиллзами и коучами», — пишет журналист.

Среди прочего под запрет попали, например, слова «андердог», «бэкграунд», «голеадор», «кипер», «корнер», «лайкать», «лузер», «ноунейм», «окей», «перформанс», «шорт-лист», «чемпионшип».

В категории допустимых слов упоминаются такие традиционные футбольные термины, как «арбитр», «аутсайдер», «бомбардир», «голкипер», «дерби», «дриблинг», «камбэк», «овертайм», «офсайд», «пас», «пенальти», «плей-офф».

Есть также слова, которые можно произносить, но с поясняющим контекстом: «амплуа», «вингер», «инсайд». Стоит отметить, что некоторые термины, например, «дерби» и «корнер», указаны сразу в нескольких категориях, а другие, например, «тиффози» и «реджиста» не являются англицизмами.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в комментарии Sport24 подтвердила существование списка заимствованных слов, которые не рекомендовано использовать в эфире канала. При этом она уточнила, что штрафы за неисполнение этой рекомендации не предусмотрены.