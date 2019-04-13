Телеканал «Матч» показал, как «робот Алеша» вводит мяч в игру. Только это опять не робот, а человек в костюме

13 апреля в Москве прошел футбольный матч между командами ЦСКА и «Оренбург», завершившийся со счетом 2:3 в пользу оренбургской команды. Перед игрой диктор матча объявил, что «на поле приглашается известный широкой общественности робот Алеша». Тот вышел на газон и первым ударил по мячу, отдав пас игроку московской команды. Диктор не стал уточнять, что на самом деле это не робот, а человек в костюме робота.

Не стали этого делать и комментаторы телеканала «Матч Премьер» Роман Нагучев и Роман Гутцайт, которые вели прямую трансляцию игры. Во время эфира Гутцайт называл ростовую куклу «роботом Алешей», а Нагучев — «искусственным интеллектом». Фрагмент записи эфира со словами комментаторов опубликован на сайте «Матч ТВ».

Комментатор Роман Нагучев сказал после матча, что, знал о том, что на поле вышел человек в ростовой кукле, а не робот. «С ним же общался один из представителей ЦСКА, просто это забавно, вот и все. Он выглядел как робот», — сказал Нагучев, объясняя, почему назвал искусственным интеллектом человека в костюме робота.

«Робот Алеша» с футбольного матча внешне выглядит как «самый современный робот» по имени Борис, о котором в декабре 2018 года телеканал «Россия 24». На телеканале также не объясняли, что это человек в костюме робота. После последовавшей критики представители «России 24» заявили, что СМИ, написавшие об этом, «предпочли поглумиться над некоторыми формулировками» и «не поняли задумку».

Костюм «робота Алеши» стоит 250 тысяч рублей. Его создала компания, которая среди прочего продает костюмы Железного человека, Робокопа и имперских штурмовиков из «Звездных войн».