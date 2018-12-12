«Россия 24» рассказала о «самых современных роботах» на форуме для школьников в Ярославле. И показала человека в костюме робота

Телеканал «Россия 24» в сюжете про всероссийский форум профессиональной ориентации для школьников «Проектория» назвал одним из «самых современных роботов» человека в костюме робота. Об этом пишет TJournal.

Кадрами про «робота Бориса» в сюжете сопроводили слова о том, что теперь, возможно, «кто-то из ребят посвятит себя робототехнике». Автор репортажа также констатировал, что робота «уже научили» танцевать и «довольно неплохо».

На сайте «Шоу роботы» продемонстрированный на форуме костюм можно купить за 250 тысяч рублей. «Костюм Робота Алеши — продукт фантазии наших мастеров. <…> Дизайн и техническое исполнение этого костюма создают почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот. Поэтому все хотят сделать с ним селфи», — сказано на сайте.

Судя по всему, организаторы форума и не пытались выдать аниматора в костюме за настоящего робота — из видеозаписи в ВК следует, что он скорее был призван с юмором проиллюстрировать разговор об искусственном интеллекте и робототехнике.

После появления публикаций про ошибку «Россия 24» удалила сюжет со своего ютьюб-канала.

Форум «Проектория» проходит при поддержке Минпросвещения России. В его открытии приняли участие министр просвещения Ольга Васильева и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. В 2017 году в форуме участвовал президент Владимир Путин.