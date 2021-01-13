Онлайн-кинотеатр ivi отложил IPO из-за законопроекта депутата Антона Горелкина. Ранее его инициатива привела к обвалу акций «Яндекса»

Онлайн-кинотеатр ivi отложил на неопределенный срок запланированный выход на биржу в США из-за законопроекта депутата Госдумы Антона Горелкина об ограничении доли иностранцев в онлайн-кинотеатрах. Об этом сообщили два источника Forbes.

Зарегистрированная на Кипре ivi.ru Media Ltd — материнская компания онлайн-кинотеатра — подала заявку на IPO в США в ноябре. По словам источников Forbes, компания должна была разместиться на бирже до конца января.

Но в декабре депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин внес законопроект, который запрещает иностранцам владеть больше чем 20% в аудиовизуальных сервисах, направленных преимущественно на российскую аудиторию. Ассоциация «Интернет-видео», объединяющая видеосервисы ivi, Okko, Megogo и другие, раскритиковала законопроект, заявив, что он ограничит привлечение капитала в российские компании и откатит рынок на несколько лет назад.

Представитель ivi отказался от комментариев. Один из источников Forbes заявил, что сейчас онлайн-кинотеатр пытается решить вопрос с законопроектом, к примеру, добиться его смягчения или отмены. Горелкин заявил изданию, что представители ivi к нему не обращалась.

Онлайн-кинотеатр ivi в 2010 году основал предприниматель Олег Туманов. В 2019 году выручка компании выросла на 55% и составила 6,1 миллиарда рублей. По оценке агентства TelecomDaily, ivi является лидером российского легального рынка онлайн-видео с долей 23%. По словам источников Forbes, при выходе на IPO компанию могли оценить на сумму от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов.

Антон Горелкин — член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. В 2019 году Горелкин предложил ограничить иностранное участие в «значимых интернет-ресурсах». Обсуждение законопроекта в Госдуме привело к обвалу акций «Яндекса» на бирже. Позднее «Яндекс» изменил структуру управления компанией, и Горелкин отозвал свой законопроект.