Суд в Перу обвинил Билла Гейтса и Джорджа Сороса в «создании» пандемии коронавируса

Апелляционный суд провинций Чинча и Писко в Перу обвинил в «создании» пандемии коронавируса основателя Microsoft Билла Гейтса, инвестиционного банкира Джорджа Сороса, а также членов семьи миллиардеров Рокфеллеров. Об этом говорится в постановлении суда, копию которого опубликовали перуанские издания Pasión por el Derecho и Perú 21.

Постановление вынесли судьи Тито Гальегос, Луис Легия и Тони Чангарай 21 декабря. Оно касается апелляции на продление ареста для обвиняемого в изнасиловании. В нем приводится конспирологическая теория о том, что пандемию создали «авторы нового мирового порядка» и «доминирующие над миром криминальные элиты».

Ни одно из мировых правительств, ни одно физическое или юридическое лицо, ни защита подсудимого не могут подтвердить, что эта пандемия имеет свойство «предсказуемости», кроме как ее создатели из числа [авторов] нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие…

OCMA — государственное ведомство, отвечающее за контроль над судебной властью в Перу, — начало расследование против судей, которые вынесли постановление, сообщает перуанское издание RPP Noticias.

После начала пандемии коронавируса распространилось множество конспирологических теорий об искусственном происхождении инфекции. В ее создании обвиняли Билла Гейтса, ЦРУ, власти Китая. ВОЗ придерживается мнения о том, что вирус передался человеку от летучих мышей, а не был создан или изменен в лаборатории.

Также во время пандемии обрела популярность конспирологическая теория о том, что Билл Гейтс хочет чипировать людей под видом вакцинации от COVID-19, чтобы контролировать численность населения планеты (в это поверил, в частности, российский режиссер Никита Михалков). Гейтс заявил, что ему трудно отрицать такое, «потому что это так глупо или странно».