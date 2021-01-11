Собянин разрешил прививаться от ковида айтишникам и портье

Власти Москвы расширили перечень групп, представители которых с 13 января смогут свободно сделать прививку от коронавируса, сообщил мэр города Сергей Собянин.

На вакцинацию смогут записаться сотрудники гостиниц, туристических агентств и других компаний в сфере туризма, а также работники частных и некоммерческих социальных служб.

Помимо этого, прививку смогут сделать представители следующих отраслей экономики: научные исследования и разработки; информационные технологии, телекоммуникации и связь; управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью.

С 14 января, по словам Собянина, число пунктов вакцинации в Москве будет расширено с 70 до 100.

Вакцинация в Москве началась 5 декабря. Первыми возможность сделать прививку от коронавируса получили учителя, врачи и сотрудники государственных социальных учреждений. Позднее городские власти начали расширять сферы экономики, представители которых могут вакцинироваться; полный перечень опубликован на сайте mos.ru.

Как ранее писала «Медуза», в Москве строго не соблюдают правила вакцинации, поэтому прививку фактически может сделать любой желающий. По словам Сергея Собянина, в новогодние праздники москвичи прививались чаще, чем в конце декабря. Он не назвал точных чисел. В декабре ежедневно прививались не более двух тысяч человек.

11 января Российский фонд прямых инвестиций, курирующий создание российской вакцины «Спутник V», сообщил, что этим препаратом привились более 1,5 миллиона человек. Федеральный штаб по борьбе с коронавирусом данные о вакцинации в России не публиковал.