Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала действующего главу государства Дональда Трампа «служанкой Путина». Так она охарактеризовала президента, комментируя его реакцию на возможную причастность российских хакеров к кибератаке на американское правительство.

«Не знаю, что есть у русских на президента Трампа — личное, политическое или финансовое. Но у меня нет другого объяснения, почему президент США до такой степени [ведет себя как] служанка Путина», — сказала Пелоси в интервью телеканалу CBS.

В декабре американские СМИ узнали о масштабной кибератаке на государственные учреждения США через программное обеспечение компании SolarWinds. Она затронула в том числе Госдепартамент, министерства финансов, торговли и энергетики и частично Пентагон. По сведениям The Washington Post, за атакой стояла группировка Cozy Bear (также известна как APT29), которую связывают с ФСБ и СВР.

О вероятной причастности России к атаке говорил 18 декабря госсекретарь США Майк Помпео. Дональд Трамп в тот же день заявил, что СМИ слишком раздувают масштаб события и предположил, что за взломом скорее стоит Китай, а не Россия. Источники Associated Press утверждали, что тогда же сотрудники Белого дома готовили заявление о причастности России к атаке, но в последний момент получили указание не публиковать его.

5 января спецслужбы США совместно объявили, что кибератака была, «вероятно, российского происхождения». В Москве неоднократно отрицали любую причастность к хакерской атаке.