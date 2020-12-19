Помпео обвинил Россию в масштабной кибератаке на правительство США. Трамп заявил, что за ней может стоять Китай

Госсекретарь США Майк Помпео заявил американскому радиоведущему Марку Левину, что за новой кибератакой на американское правительство стоит Россия. Интервью Помпео 18 декабря было опубликовано на сайте Госдепартамента.

Достаточно сказать, что были предприняты значительные усилия по использованию части стороннего программного обеспечения для встраивания кода в системы правительства США, и, как теперь выясняется, в системы частных компаний, компаний и правительств по всему миру. Это было очень значительное усилие, и я думаю, что мы можем довольно четко сказать, что именно русские участвовали в этой деятельности.

The New York Times отмечает, что Помпео стал первым членом администрации президента Дональда Трампа, который публично заявил о связи этой атаки с Россией.

19 декабря кибератаку впервые прокомментировал сам Трамп. Он написал в твиттере, что пресса преувеличивает масштабы кибератаки и что за ней может стоять Китай.

«Я полностью в курсе, все под контролем. Россия, Россия, Россия — [первоочередной кандидат], потому что мейнстримные медиа, в основном по финансовым причинам, боятся обсуждать возможность того, что это мог быть (мог!) Китай.

На этой неделе стало известно, что органы власти США подверглись масштабной кибератаке через программное обеспечение компании SolarWinds. Источники The Washington Post сообщили, что за кибератакой стоит группировка Cozy Bear (также известна как APT29), которую связывают с ФСБ.