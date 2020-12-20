Белый дом отказался публиковать заявление о причастности России к хакерским атакам

Официальные лица в Белом доме планировали днем 18 декабря обнародовать заявление, в котором Россия называлась «главным действующим лицом» новой кибератаки на американское правительство, но в последний момент получили указание отменить публикацию документа.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимные источники. По какой причине и кем было остановлено заявление, агентство не уточняет.

Тем не менее 18 декабря на сайте Госдепартамента США было опубликовано интервью госсекретаря Майка Помпео, в котором он первым из американской администрации заявил о причастности России к кибератаке.

Вслед за ним об инциденте высказался действующий президент США Дональд Трамп. Он назвал сообщения СМИ о кибератаке раздутыми и предположил, что за ней стоял Китай, а не Россия.

14 декабря стало известно, что органы власти США подверглись масштабной кибератаке через программное обеспечение компании SolarWinds. Источники The Washington Post сообщили, что за атакой стоит группировка Cozy Bear (также известна как APT29), которую связывают с ФСБ.

По сведениям Bloomberg, атаке подверглись не менее 200 организаций по всему миру. Программное обеспечение SolarWinds с интегрированным в него вредоносным кодом получили 18 тысяч клиентов компании.