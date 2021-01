Спецслужбы заявили о вероятной причастности России к хакерской атаке на американское правительство

К масштабной кибератаке на федеральные ведомства США, зафиксированной в минувшем декабре, вероятно, причастны российские хакеры. С таким совместным заявлением выступили Федеральное бюро расследований США (ФБР), Агентство по обеспечению кибербезопасности и защиты инфраструктуры США (CISA), Управление директора Национальной разведки (ODNI) и Агентство национальной безопасности (АНБ). Это первая официальная реакция спецслужб на инцидент.

«Расследование указывает на то, что источник целенаправленной устойчивой угрозы, вероятно российского происхождения, несет ответственность за большинство или все недавно обнаруженные и продолжающиеся кибератаки как на правительственные, так и негосударственные сети», — говорится в заявлении.

По данным спецслужб, хакерским атакам подверглись менее десяти правительственных агентств, а всего около 18 тысяч пользователей программы Orion компании SolarWinds в государственном и частном секторах. Целью взлома называется сбор разведданных.

В середине декабря стало известно, что органы власти США подверглись масштабной кибератаке через программное обеспечение компании SolarWinds. Источники The Washington Post заявляли, что за атакой стоит группировка Cozy Bear (также известна как APT29), которую связывают с ФСБ и СВР. По сведениям The New York Times, атаке подверглись более 250 государственных учреждений и крупных компаний, в том числе Минфин, Госдепартамент, министерство торговли, министерство энергетики и частично Пентагон.

О вероятном причастности России к хакерской атаке говорил госсекретарь Майк Помпео, однако президент Дональд Трамп почти сразу же заявил, что за взломом, скорее всего, стоит Китай. По сведениям СМИ, сотрудники Белого дома намеревались опубликовать заявление о причастности России к кибератаке еще 18 декабря, но в последний момент получили указание не делать этого.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами неоднократно отрицал любую причастность Москвы к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США.