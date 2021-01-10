Вице-президент США Майк Пенс придет на инаугурацию Байдена. Трампа на ней не будет

Действующий вице-президент США Майк Пенс посетит инаугурацию избранного президента Джо Байдена и его вице-президента Камалы Харрис, сообщили три источника Politico. Также об этом рассказали источники CNN, Reuters и NBC.

Таким образом Пенс намерен продемонстрировать приверженность мирной передаче власти, рассказали собеседники Politico.

Они добавили, что на решение Пенса также повлияла критика со стороны действующего президента США Дональда Трампа. Тот публично осудил вице-президента за отказ заблокировать процедуру утверждения результатов президентских выборов в Конгрессе 6 января (она в итоге была прервана ).

Источник NBC также заявил, что во время штурма Капитолия Трамп не позвонил Пенсу и его семье, которые из-за беспорядков вынуждены были спрятаться в бункере под Капитолием. Кроме того, он не осудил некоторых участников штурма, которые призывали повесить Пенса.

Церемония инаугурации Джо Байдена и Камалы Харрис пройдет 20 января. Несколько дней назад Трамп заявил, что не будет принимать в ней участие.

После штурма Капитолия ряд политиков-демократов потребовал отстранить Трампа от власти с помощью 25-й поправки в Конституцию, которая предусматривает замену президента в случае его неспособности исполнять обязанности. В этом случае президентом становится вице-президент.

The New York Times сообщала, что Пенс не поддерживает эту идею, несмотря на то, что его отношения с Трампом испортились на фоне штурма Капитолия. Но позже источник СNN заявил, что Пенс не исключает возможность прибегнуть в 25-й поправке, если поведение Трампа «станет еще менее предсказуемым».