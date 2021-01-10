Министр труда Австрии ушла в отставку из-за обвинений в плагиате

Глава министерства труда, семьи и молодежи Австрии Кристина Ашбахер ушла в отставку на фоне обвинений в некорректных заимствованиях при написании диплома и диссертации, сообщает австрийское издание ORF.

Обвинения против министра выдвинул преподаватель Венского технического университета и специалист по поиску плагиата в научных работах Стефан Вебер. В частности, он назвал дипломную работу Ашбахер «научной катастрофой».

Ашбахер отвергла обвинения в плагиате. Свою отставку министр объяснила «предубеждениями» со стороны прессы и политических соратников, а также желанием защитить свою семью от враждебности.

37-летняя Ашбахер написала диплом в 2006 году в университете прикладных наук города Винер-Нойштадт, а диссертацию — в 2020 году в техническом университете Братиславы в Словакии. Университет в Винер-Нойштадте заявил о намерении проверить обвинения против Ашбахер.

Ашбахер заняла должность министра труда, семьи и молодежи в январе 2020-го. Имя ее преемника пока не названо.

Российский проект по поиску плагиата в научных работах «Диссернет» находил нарушения в научных статьях главы Петербурга Александра Беглова, диссертации бывшего министра культуры Владимира Мединского, научных работах судей и ректоров многих российских вузов. Ни один из крупных чиновников не лишился работы или ученой степени из-за этого.