истории
В президиум РАН избрались сразу пять человек, к которым есть вопросы по защите диссертаций. Кто это и что за вопросы?
В Российской академии наук сменилось руководство. Вслед за выборами президента РАН академики 28 сентября избрали 79 членов президиума. Как выяснил «Диссернет», сразу пять новых членов президиума прямо или косвенно связаны с диссертациями, в которых нашли некорректные заимствования.
Борис Порфирьев
председатель экспертного совета ВАК по отраслевой и региональной экономике
Порфирьев выступил научным руководителем у Евгения Топехи, который в 2008 году защитил диссертацию о страховании рисков при отключении электричества. Как выяснил «Диссернет», для своей работы Топеха взял данные из чужой диссертации, заменив только название региона: Калужская область превратилась в Приморский край.
Кроме того, Порфирьев возглавляет экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК), он принимал непосредственное участие в ее работе, когда обсуждались вопросы о лишении ученой степени людей, в диссертациях которых нашли возможный плагиат. Например, эта комиссия не стала лишать ученой степени Белана Хамчиева, который в 2012 году защитил диссертацию об управлении производством сельскохозяйственных культур. Там тоже нашли текст из чужой диссертации о животноводстве с заменой слов. В результате в работе Хамчиева эффективность разведения растений измеряется в пересчете «на 1 голову».
Порфирьев также состоит сразу в 30 редакционных коллегиях научных журналов, что, с точки зрения «Троицкого варианта», вряд ли возможно в реальности. На вопрос издания, в скольких редколлегиях он действительно работает, академик не ответил.
Николай Долгушкин
главный ученый секретарь президиума РАН
В 2002 году Долгушкин выступил научным руководителем Виктора Стрельцова. Некорректные заимствования в диссертации Стрельцова нашли на большинстве страниц работы.
Андрей Каприн
гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии
Иван Куликов
директор Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства
«Диссернет» не находил спорных моментов в диссертациях, где научным руководителем выступал Куликов. Но он четыре раза был оппонентом на защитах неоднозначных работ. К примеру, именно он оппонировал Белану Хамчиеву, когда тот защищал работу о рапсе, измеряемом в «головах».
Александр Румянцев
директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии
В 2008 году под научным руководством Румянцева кандидатскую диссертацию защитил Арыстан Досимов. В содержательной части его работы только на двух страницах из 146 (чуть больше одного процента) нет никаких некорректных заимствований. Диссертация почти полностью совпадает с другой работой, которая также защищалась под руководством Румянцева.