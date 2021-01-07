Семья Тинькова лишилась контроля над TCS Group

Семья Олега Тинькова лишилась контроля над TCS Group Holding PLC — материнской компании «Тинькофф банка». В заявлении, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи, говорится, что акции TCS Group класса B, принадлежащие трастам семьи Тинькова Rigi Trust и Bernina Trust, с 7 января конвертируются в акции класса A.

Это означает, что доля голосующих акций Тинькова и его семьи в TCS Group снизилась с 84% до 35%.

Тиньков, чьи слова приводятся в опубликованном заявлении, назвал конвертацию акций «историческим моментом» для TCS Group. «Теперь каждая акция имеет одинаковый вес», — указал бизнесмен. «Я думаю, что это будет хорошо для всех», — добавил он.

В декабре траст Олега Тинькова и его семьи продал 5,3% акций TCS Group. Общая сумма сделки составила 325 миллионов долларов. Вырученные средства, как было объявлено, будут вложены в создание благотворительного фонда, который займется исследованием рака крови и развитием института донорства. Тогда инвесторы негативно отреагировали на сделку — котировки ценных бумаг компании на Московской и Лондонской биржах снизились.