Cемья Тинькова продала 5,3% TCS Group. Котировки акций компании сразу же упали

Траст Олега Тинькова и его семьи продал 5,3% акций TCS Group — материнской компании «Тинькофф банка». Об этом сообщает VTimes.

Общая сумма сделки составила 325 миллионов долларов. В сообщении траста отмечается, что бизнесмен и его семья продали акции в том числе по личным причинам — вырученные средства будут вложены в создание благотворительного фонда, который займется исследованием рака крови и развитием института донорства.

Инвесторы отрицательно отреагировали на новость. После нее котировки акций TCS на Лондонской бирже упали на 2,5%, на Московской — на 7,8%.

До сделки семейный траст Тинькова владел 40,4% акций TCS Group.