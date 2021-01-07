Конгресс США официально утвердил победу Байдена на президентских выборах

Конгресс США на специальном заседании утвердил победу кандидата от демократов Джо Байдена на выборах президента, которые прошли в ноябре.

Байден получили 306 голосов выборщиков, действующий президент, республиканец Дональд Трамп — 232 голоса.

Попытки республиканцев оспорить результаты голосования в ряде штатов, в том числе Пенсильвании и Джорджии, оказались безрезультатными.

Совместное заседание Конгресса с участием членов Палаты представителей и сената, на котором утверждаются итоги выборов, должно было пройти днем 6 января. Однако из-за штурма Капитолия сторонниками Трампа заседание были прервано на несколько часов.