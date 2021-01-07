Избранный президент США Джо Байден назвал «беспрецедентным нападением на демократию» столкновения на Капитолии, куда ворвались сторонники Дональда Трампа.

«Наша демократия подверглась беспрецедентному нападению. В последнее время мы не видели ничего подобного. Это нападение на цитадель свободы, на сам Капитолий <…> Мы видим небольшую группу экстремистов, которые прибегают к беззаконию. Это не разногласия. Это беспорядки. Это хаос. Это граничит с мятежом. И этому надо положить конец немедленно», — заявил Байден.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал своих сторонников разойтись. «Нам нужны закон и порядок», — заявил он.

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