Патриарх Кирилл сравнил неверующих в ковид с неверующими в Бога

Неверие в пандемию коронавируса так же смертельно опасно, как и неверие в Бога, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом, как сообщает ТАСС, он заявил в проповеди 6 января после литургии в храме Христа Спасителя в Москве.

Знаю, что есть люди, которые ни во что не верят — не верят ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями. Но мы, верующие люди, знаем, что не только эти люди глупые — а так их можно назвать — в мире существуют, но ведь существует множество людей, которые в Бога не верят. <…> Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции.

Патриарх призвал не пренебрегать «теми требованиями и предписаниями, которые сегодня предъявляет каждому из нас, ко всему роду человеческому, современная медицина». В том числе он рекомендовал соблюдать санитарные нормы и предосторожности при посещении храмов.

Ранее РПЦ сообщила, что из-за неблагополучной эпидемической ситуации на традиционную рождественскую службу в храме Христа Спасителя в ночь на 7 января будут пускать только по пригласительным билетам.